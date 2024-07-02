Кассьерра высказался о соперниках «Зенита» на предстоящем Летнем кубке

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о соперниках на предстоящем Летнем кубке. Напомним, в товарищеском международном турнире также сыграют «Црвена Звезда», «Атлетико Тальерес» и «Сочи».

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«Соперники нас ждут качественные. Думаю, предстоят непростые матчи. Безусловно, этот турнир послужит хорошей подготовкой к началу предстоящего сезона: Суперкубку и первым играм в чемпионате, к которым мы должны подойти в наилучшей форме», — приводит слова Кассьерры пресс-служба клуба.



Матчи Летнего кубка пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.