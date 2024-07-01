«Спартак-2» разгромил «Зенит-2» в матче Второй лиги

Сегодня, 1 июля, состоялся матч 14-го тура LEON-Второй лиги Б группы 2, в котором санкт-петербургский «Зенит-2» принимал московский «Спартак-2». Встреча завершилась разгромной победой красно-белых со счётом 4:1.

На 14-й минуте нападающий «Зенита» Игорь Козлов открыл счёт в матче, на что футболисты «Спартак-2» ответили хет-триком форварда Виталия Карпенко и голом нападающего Артёма Быковского.

После этой победы «Спартак-2» продолжает лидировать в группе 2, набрав после 14 матчей 34 очка. Красно-белые опережают идущий вторым московское «Динамо-2», который имеет в запасе одну игру, на три очка. Санкт-петербургский «Зенит-2» после 14 проведённых игр занимает пятое место, имея в своём активе 24 очка.