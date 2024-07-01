Губерниев прокомментировал окончание контракта Промеса со «Спартаком»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал окончание контракта нападающего Квинси Промеса с московским «Спартаком».

«Зачем нужен преступник в РПЛ? Я считаю, что такие люди не должны играть в нашей стране. Надеюсь, что отношения Промеса со «Спартаком» окончены. Поиграет в ФК «Тюрьма», отсидит срок. Потом, может быть, поиграет за какую-нибудь команду ветеранов», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».



В феврале этого года 32-летний футболист был задержан в Эмиратах, где проводил сборы со «Спартаком», из-за местного правонарушения. В марте власти Голландии затребовали выдачу игрока, из-за чего он не смог покинуть страну.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021 года. В прошлом сезоне 2023/24 голландец сыграл за красно-белых в 21 матче (в РПЛ и в Кубке России). Забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Всего за «Спартак» Промес выступил в 235 матчах, в которых он забил 114 мячей.