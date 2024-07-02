Инсайдер рассказал об интересе к Миранчуку из США

Популярный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о том, что атакующий полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может этим летом перебраться далеко за пределы Италии.

Как сообщается, в услугах российского плеймейкера заинтересован «Ди Си Юнайтед», выступающий в главной лиге Северной Америки MLS.

Напомним, что контракт Миранчука с «Аталантой» истекает через год.

Интересующийся 28-летним россиянином американский клуб базируется в Вашингтоне, а самыми узнаваемыми лицами в составе команды являются бельгийский форвард Кристиан Бентеке и польский полузащитник Матеуш Клих.

В таблице Восточной конференции «Ди Си Юнайтед» располагается на 12-й строчке.