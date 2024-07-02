Фанаты потроллили Роналду футболкой Месси

По ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 болельщики сборной Словении смеялись над нападающим и капитаном национальной команды Португалии Криштиану Роналду, демонстрируя с трибун футболку аргентинца Лионеля Месси.

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Роналду и Месси противостояли друг другу, когда португалец играл в мадридском «Реале», а аргентинец — в «Барселоне».

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. После того, как Ян Облак вытащил его удар, футболист не сдержал слез.

Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени.

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Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии. Португальские футболисты выиграли чемпионат Европы в 2016 году, в финале одержав победу над национальной сборной Франции.