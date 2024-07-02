Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что проходящий в Германии Евро-2024 станет последним континентальным первенством в его карьере. Слова звезды национальной сборной приводит A Bola. Lenta.ru

«Конечно, это мой последний чемпионат Европы. Но речь не идет об уходе из футбола. Для меня самым важным остается тот энтузиазм, который у меня есть спустя 20 лет», — заявил он. ТАСС

1 июля сборная Португалии одолела команду Словении. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал. В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. Газета.Ru