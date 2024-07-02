Погба оценил шансы продолжить футбольную карьеру

Французский полузащитник Поль Погба заявил, что еще не потерял надежды вернуться в большой футбол. В феврале Погба был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Француз сдал положительную допинг‑пробу в августе 2023 года. В организме Погба обнаружили повышенное содержание тестостерона. Позднее была вскрыта проба Б, которая дала тот же результат.

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— Если вы не видели мое интервью, в котором я говорю, что завершаю карьеру, значит, это не так, потому что я все еще чувствую себя футболистом. Я хочу бороться с этой несправедливостью. Я еще не закончил. У меня невероятное желание вернуться, я чувствую себя ребенком, который хочет стать профессионалом, я тренируюсь и делаю все, что могу, чтобы вернуться на поле. Судя по последним новостям, я по‑прежнему игрок «Ювентуса», у меня есть контракт. Я еще не общался с тренером и директором. Думаю, они ждут решения по моей апелляции. Нужно сохранять оптимизм, — приводит слова Погба Sky Sport Italia.



Погба — победитель чемпионата мира‑2018 в России, Лиги наций УЕФА‑2021 в составе сборной Франции. В «Ювентусе» он четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза — Суперкубок Италии, два раза — Кубок Италии. Также он победитель Лиги Европы в составе английского «Манчестер Юнайтед». Источник:Sky Sport Italia