На Евро-2024 жалуются на крохотные офсайды

Очередные попытки подогнать правила под такой аргумент, как «обидно».

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Кажется, опять началось. На Евро-2024 снова поднимают тему крохотных офсайдов. После окончания матча 1/8 финала Германия — Дания (2:0) тренер гостей Каспер Юльманн пришёл на флеш-интервью к вещателю с телефоном в руках. На нём он показывал всего одну картинку. Речь, конечно, про малюсенький офсайд у Томаса Дилейни, который стал причиной отмена гола датчан. Затем тренер пришёл на пресс-конференцию, где собрались журналисты из разных СМИ, и уже им начал демонстрировать картинку, которую и так все видели в трансляции матча. Возмущение тренера сводилось к тому, что нельзя отменять голы из-за таких крохотных офсайдов.

Удивительно, насколько такое убеждение популярно среди футбольных болельщиков. Так что самое время освежить в голове, почему офсайд даже на 1 см — это всё равно офсайд. Точно такой же, как и пятиметровый.

Прежде всего, есть правила. Менять их по ходу турнира невозможно, потому что это неспортивно и ведёт к хаосу. У судей не было ни малейшего шанса засчитать гол датчан. В противном случае их бы надолго отстранили и вряд ли когда-то ещё доверили матчи такого уровня. Хотя глобальный вопрос в другом. Дискуссия заключается именно в том, почему нельзя изменить правило для следующих турниров.

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Здесь есть сразу несколько ответов. Начнём с главного. Какой бы допуск ни разрешили, микроскопические офсайды никуда не денутся. Допустим, разрешат заступ в офсайд на 10 см. Тогда какой-то другой тренер будет точно так же размахивать телефоном, жалуясь на офсайд в 11 см. На его взгляд, уже это будет несправедливо. Невозможно найти расстояние, с которым исчезнут микроскопические офсайды. По этой же причине утопией выглядит и «офсайд Венгера». Французский тренер предлагал фиксировать положение вне игры, только когда между футболистами есть зазор (если проекции тел накладываются, то офсайда нет).

Есть ещё интересный нюанс в плане работы судей. Офсайды вообще фиксировать трудно, потому что нужно учитывать одновременно две точки на поле — момент паса и игру на линии офсайда. Представляете, каково будет судьям, если им ещё усложнить критерии до допустимых 10 см или корпуса? Это практически нереально разобрать. Уж точно сложнее, чем любой выступ тела (кроме руки, само собой).

И здесь не стоит указывать на наличие VAR. Видеоповторы включаются редко. Даже если взять все поводы для вмешательства, то получается в среднем меньше одного за игру. Примерно 95% офсайдов арбитры фиксируют сами. Так что пока мы не отказались вообще от боковых судей, говорить о нововведении проблематично ещё и с точки зрения работы арбитров.

Тренер датчан отдельно отмечал, что из-за этого малюсенького офсайда его футболист не получил преимущества. И это действительно так — не получил. Вот только это не имеет значения. Нереально высчитывать грань, когда у тебя появляется преимущество. Ты не знаешь, с какой скоростью побегут нападающий, защитник и вратарь. Да и в футболе нет задачи всегда учитывать, получил ли футболист преимущество. Если ты, вбрасывая аут, оторвал ногу от земли, то никого не волнует, дало ли тебе это преимущество. Это в любом случае нарушение правил. Если мяч попал в руку нападающему — то же самое. Может быть, ты вообще усложнил своё положение, но это просто не имеет значения.

Так и с офсайдами. Невозможно всегда рассчитывать, где предел преимущества, поэтому от такого подхода в этом вопросе отказались. Главное, что есть чёткая линия. И это не минус правил, а плюс. Офсайд у Дилейни такой же крохотный, как у Лукаку — одинаковая трактовка. Проблемы начинаются при размытых правилах. Например, когда мы не понимаем, за что назначают пенальти, а что допустимо. Чем более чёткая линия разграничений, тем меньше пространства для манипуляций. Да, можно сомневаться, в какую долю секунды пошла передача, но сейчас уже даже чипы засунули внутрь мяча. Точнее фиксировать момент паса просто нереально.

Напоследок пример из другого вида спорта, который называется шорт-трек. Там судьбу медали может решить даже 0,001 секунды. Самые настоящие миллиметры. Шорт-трек в плане проработки тайминга был вынужден внедрить космическую детализацию. И там едва ли кто-то скажет, что поражение в тысячную долю секунды какое-то неправильное. Обидное — безусловно, но странно рассуждать о несправедливости.