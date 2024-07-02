Глушаков высказался о будущем Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался о покинувшем красно-белых нападающем Квинсе Промесе.

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«Как я понял, «Спартак» не попрощался с Квинси. Наверное, будет какая‑то стадия переговоров, если Квинси вернётся в Россию. Думаю, в России он не будет даже рассматривать другой клуб, кроме «Спартака», — заявил Глушаков в эфире «Матч ТВ».



1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила, что Квинси Промес покинул клуб. При этом московская команда выразила надежду на возобновление сотрудничества с Промесом. 32-летний Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде он провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач. Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России по футболу красно-белые заняли пятое место в таблице.