Солтмурад Бакаев покинул «Рубин»

Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Солтмурада Бакаева. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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«Спасибо, Бака! Футбольный клуб «Рубин» благодарит Солтмурада за самоотдачу и вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба казанцев.



В ту же минуту тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта с Бакаевым, который присоединился к новой команде на правах свободного агента. Подробности личного контракта игрока с «Акроном» не разглашаются.

Напомним, в сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак».