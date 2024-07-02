Арбитр отказался жать руку игроку сборной США после матча Кубка Америки

Во время Кубка Америки — 2024 произошёл новый скандал. Перуанский арбитр Кевин Ортега отказался жать руку игроку сборной США Кристиану Пулишичу после матча Кубка Америки с Уругваем (0:1).

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На протяжении всего матча Пулишич, который был капитаном сборной США, спорил и ругался с арбитром. После финального свистка Кристиан на эмоциях пригласил бригаду судей отпраздновать победу вместе со сборной Уругвая. Когда эмоции немного утихли, Пулишич протянул руку арбитру. Однако Ортега демонстративно убрал руки за спину и отказался от рукопожатия с футболистом, который его поддевал.

Стоит отметить, что из-за этого поражения сборная США вылетела с домашнего Кубка Америки, не сумев выйти из группы. А вот Уругвай добыл путёвку в плей-офф.

Кубок Америки пройдёт с 21 июня по 15 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины, которая в финале 2021 года обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Самыми титулованными командами являются Аргентина и Уругвай, у сборных по 15 выигранных трофеев Кубка Америки.