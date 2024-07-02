Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей

Общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги согласовало проект регламента на сезон-2024/2025, где проголосовало за изменение механизма отмены и переноса матчей. Отмечается, что изменения в регламенте должны быть утверждены на исполкоме (бюро исполкома) РФС.

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