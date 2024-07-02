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Роналду, Лукаку и Мбаппе — в топе худших игроков Евро-2024 по ожидаемым голам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард Бельгии Ромелу Лукаку и крайний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попали в топ худших игроков чемпионата Европы — 2024 по ожидаемым голам по версии WhoScored.

Роналду, Лукаку и Мбаппе — в топе худших игроков Евро-2024
© Чемпионат.com

Топ-10 худших игроков по ожидаемым голам выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-2,9).

2. Ромелу Лукаку (-2,3).

3. Кай Хаверц (-2,0).

4. Ламин Ямаль (-1,8).

5. Александр Митрович (-1,8).

6. Антуан Гризманн (-1,6).

7. Килиан Мбаппе (-1,5).

8. Анте Будимир (-1,4).

9. Расмус Хойлунд (-1,4).

10. Бруно Петкович (-1,3).

Напомним, сборная Франции играла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии. Подопечные Дидье Дешама одержали победу с минимальным счётом и прошли в четвертьфинал. Сборная Португалии встречалась со Словенией.

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Эта игра состоялась накануне, 1 июля, и прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

Футбол
Расмус Хойлунд
Килиан Мбаппе
Бруно Петкович
Александр Митрович
Ян Облак
Криштиану Роналду
Антуан Гризманн