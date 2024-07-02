Роналду, Лукаку и Мбаппе — в топе худших игроков Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард Бельгии Ромелу Лукаку и крайний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попали в топ худших игроков чемпионата Европы — 2024 по ожидаемым голам по версии WhoScored.

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Топ-10 худших игроков по ожидаемым голам выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-2,9).

2. Ромелу Лукаку (-2,3).

3. Кай Хаверц (-2,0).

4. Ламин Ямаль (-1,8).

5. Александр Митрович (-1,8).

6. Антуан Гризманн (-1,6).

7. Килиан Мбаппе (-1,5).

8. Анте Будимир (-1,4).

9. Расмус Хойлунд (-1,4).

10. Бруно Петкович (-1,3).

Напомним, сборная Франции играла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии. Подопечные Дидье Дешама одержали победу с минимальным счётом и прошли в четвертьфинал. Сборная Португалии встречалась со Словенией.

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Эта игра состоялась накануне, 1 июля, и прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.