Приставы списали с вратаря ПСЖ Сафонова часть долга

Приставы списали со счетов российского голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова 250 000 рублей и перевели деньги на счет его бывшей супруги. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Таким образом, долг вратаря уменьшился и теперь составляет всего 59 миллионов 230 тысяч рублей. По словам источников, сейчас на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании» — все деньги, которые туда будут приходить, будут автоматически переводиться его бывшей жене.

7 июня стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой.

Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны. При этом сообщалось, что у него возникли проблемы с получением рабочей визы Франции. Тем не менее в пятницу, 14 июня, «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Сафоновым до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей во всех турнирах, пропустил 27 мячей и 11 раз сыграл на ноль.