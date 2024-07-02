Губерниев назвал Роналду «фиговеньким артистом»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поведение нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с командой Словении. RT на русском

«Роналду — артист больших и малых драматических театров, и артист фиговенький… А вот вратарь португальцев — истинный худрук!» — написал Губерниев в Telegram-канале. Чемпионат.com

Сборная Португалии вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы-2024, переиграв в первом матче плей-офф сборную Словении. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти голкипер Португалии Диогу Кошта отразил три удара из трех и помог команде одержать победу (3:0). Rusfootball