Приставы списали со счетов российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова часть долга по алиментам. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале. Lenta.ru

По информации источника, сейчас на российские счета Сафонова наложено «требование о взыскании» — все деньги, которые туда будут приходить, будут автоматически переводиться его бывшей жене. Чемпионат.com

По состоянию на 2 июля в базе данных ФССП за Сафоновым числится задолженность в размере 59 миллионов 230 тысяч 559 рублей и 99 копеек. В июне эта сумма составляла 59 миллионов 475 тысяч 589 рублей и 95 копеек. Матч ТВ