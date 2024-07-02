Кавазашвили: Роналду нельзя сажать на скамейку запасных в матче с Францией

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории ОХАПКИНОЙ эффективность нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате Европы-2024.

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Сборная Португалии переиграла сборную Словении в серии пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024. Встреча во Франкфурте-на-Майне завершилась со счетом 0:0, 3-0, по пенальти. В дополнительное время Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

– Криштиану Роналду не реализовал пенальти в игре со Словенией и вообще выпадал из игры. Не становится ли он обузой для сборной Португалии?

– Роналду – это выдающийся футболист, который принес за последние несколько лет огромную радость многотысячным болельщикам. Люди его любят, они любовались его фигурой, его лицом и действиями.

Второе – возраст все-таки берет свое, он уже не может тянуть так, как это делал года два-три назад. Но это выдающаяся личность, и его присутствие в команде является двигателем к работе остальных футболистов.

Остальные десять футболистов вместо него выполняют дополнительную физическую работу на поле и стараются использовать его мастерство, авторитет и умение в отдельных случаях для того, чтобы он оттягивал на себя двух защитников соперника.

Соперник сегодня понял, что Роналду надо плотно брать вблизи штрафной площади и не давать ему ни сантиметра для свободы действий. У него поставлен удар, он может прилично сыграть головой. А Роналду не нравится, когда его уже берут в клещи и к нему представлен персональный защитник.

– Стоит ли Мартинесу отправить Роналду в запас в полуфинале с Францией?

– Он очень нужен команде. Нельзя его сажать на скамейку, у него последний чемпионат Европы. Если сегодня его посадить в запас, главный тренер сборной Португалии этим нанесет такой непоправимый удар по его гордости и его имени, что сборная Португалии может больше потерять, чем выиграть. Поэтому присутствие Роналду необходимо.