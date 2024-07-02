Жуль Кунде критически высказался о политической ситуации во Франции.

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После первого тура парламентских выборов во Франции лидирует «Национальное объединение». Партия Марин Ле Пен набрала 33,4% голосов.

На втором месте расположился «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Третье место заняла коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе» с 20,76 процента голосов. Окончательные итоги будут подведены 7 июля, после второго тура, когда будет распределено основное количество депутатских мандатов.