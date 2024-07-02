Горшков рассказал, против кого из игроков «Зенита» ему было сложнее обороняться

Горшков рассказал, против кого из игроков «Зенита» ему было сложнее всего обороняться
Новый крайний защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал, против кого из игроков сине-бело-голубых ему было тяжелее всего обороняться во время выступлений за другие клубы.
«Против Малкома и Андрея Мостового. Малком умеет на поле всё — и обыгрывать, и бежать за спину, и бить издали. Такой комплект навыков, что в любой позиции он опасен. Андрей — это открывания за спину, игра на пространстве. Очень выносливый, резкий футболист. Сложно играть против таких», — приводит слова Горшкова пресс-служба клуба на официальном сайте.
Напомним, 24 июня «Зенит» объявил о переходе защитника Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов». Соглашение с футболистом действует по схеме «3+1».
В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 25-летний Юрий Горшков провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.