«Балтика» объявила об уходе защитника

Калининградская «Балтика» объявила о расставании с сербским защитником Николой Радмановацем.

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К «Балтике» Никола присоединился летом 2022-го. За это время защитник принял участие в 64 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Радмановаца в € 700 тыс. Ранее в своей профессиональной карьере 27-летний футболист представлял такие команды, как «Радник», «Напредак», «Траял», «Бежания».

Отметим, что «Балтика» по итогам сезона-2023/2024 заняла 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и вылетела в Мелбет Первую лигу. Калининградцы провели в высшем российском дивизионе только один сезон.