Личка раскрыл подробности ухода Смолова

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка раскрыл подробности ухода нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Мы с Федей разговаривали на тему будущего. Было предложение от «Динамо», но он выбирал и ушёл в «Краснодар». Я уважаю его выбор. Он звонил мне, объяснил, как принял решение. У меня нет к нему никаких претензий. Это его выбор и жизнь. Я раньше говорил, что если Федя будет здоров, то может продолжать играть на хорошем уровне. Могу пожелать ему только здоровья», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.



Отметим, что Смолов уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе чёрно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба. Кроме того, Фёдор выступал за «Фейеноорд», «Анжи», «Урал», «Локомотив», «Сельту» и «Динамо». Также на счету 34-летнего форварда 45 матчей и 16 голов за сборную России.

В сезоне-2023/2024 чемпионата России 34-летний Фёдор Смолов провёл 25 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. «Динамо» финишировало на третьем месте, а «Краснодар» завоевал серебро.