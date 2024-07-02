Нагорных объяснил уход Миранчука из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал трансферную политику московского клуба.

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«Не хотим обогащать кого-то непонятно за какие заслуги. Мы хотим, чтобы средства работали на развитие молодых игроков российского футбола, а также игры «Локомотива». «Локомотив» — это не источник обогащения, как кто-то хотел бы его видеть», – сказал Нагорных «Спорт-Экспрессу».



1 июля по истечению контракта клуб покинули полузащитник Антон Миранчук, а также голкипер Маринато Гилерме.

20 июня нападающий Максим Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». Соглашение с петербургским клубом рассчитано на четыре года с опцией продления на сезон.