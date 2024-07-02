Мостовой объяснил поражение сборной Бельгии

Экс‑полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил недовольство по поводу выступления сборной Бельгии на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

В понедельник сборная Бельгии под руководством экс‑тренера «Спартака» Доменико Тедеско проиграла Франции в 1/8 финала ЕВРО‑2024 со счетом 0:1.

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