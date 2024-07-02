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Мостовой — о поражении сборной Бельгии: «Как в такой футбольной стране главным тренером назначили Тедеско?»

Экс‑полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил недовольство по поводу выступления сборной Бельгии на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

Мостовой объяснил поражение сборной Бельгии
© РИА Новости

В понедельник сборная Бельгии под руководством экс‑тренера «Спартака» Доменико Тедеско проиграла Франции в 1/8 финала ЕВРО‑2024 со счетом 0:1.

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— Я думаю, что сборная Франции заслуженно победила Бельгию, потому что французы большую часть времени владели преимуществом и больше создавали, хотя пара моментов была у бельгийцев. Нельзя назвать этот матч скучным, просто играли две сильные команды. Когда ты играешь против уступающих по уровню команд и всех обыгрываешь… Но взять того же Доку, который постоянно убегает от всех, однако он не мог сегодня убежать от Кунде. Поэтому в этом матче решило то, что Франция большую часть времени давила, ну, а также повлиял на гол рикошет. Поэтому можно сказать, что также удача была на стороне Франции, но они искали эту удачу. В этом матче Дешам переиграл Тедеско, потому что было видно, что Тедеско не вовремя делает замены. К примеру, Карраско проиграл первый мяч, а потом был забит гол. Но Карраско надо было менять раньше, потому что было видно, что он еле двигался. А Дешам выпустил парня, который пускай с рикошета, но забил победный мяч. Как в такой футбольной стране, как Бельгия, могли на роль главного тренера сборной назначить Тедеско? Это нонсенс! Теперь хочется посмотреть, что будет с ним, — сказал Мостовой «Чемпионату».
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