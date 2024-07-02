Мостовой объяснил поражение сборной Бельгии

Мостовой — о поражении сборной Бельгии: «Как в такой футбольной стране главным тренером назначили Тедеско?»
Экс‑полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой выразил недовольство по поводу выступления сборной Бельгии на чемпионате Европы по футболу 2024 года.
В понедельник сборная Бельгии под руководством экс‑тренера «Спартака» Доменико Тедеско проиграла Франции в 1/8 финала ЕВРО‑2024 со счетом 0:1.
— Я думаю, что сборная Франции заслуженно победила Бельгию, потому что французы большую часть времени владели преимуществом и больше создавали, хотя пара моментов была у бельгийцев. Нельзя назвать этот матч скучным, просто играли две сильные команды. Когда ты играешь против уступающих по уровню команд и всех обыгрываешь… Но взять того же Доку, который постоянно убегает от всех, однако он не мог сегодня убежать от Кунде. Поэтому в этом матче решило то, что Франция большую часть времени давила, ну, а также повлиял на гол рикошет. Поэтому можно сказать, что также удача была на стороне Франции, но они искали эту удачу. В этом матче Дешам переиграл Тедеско, потому что было видно, что Тедеско не вовремя делает замены. К примеру, Карраско проиграл первый мяч, а потом был забит гол. Но Карраско надо было менять раньше, потому что было видно, что он еле двигался. А Дешам выпустил парня, который пускай с рикошета, но забил победный мяч. Как в такой футбольной стране, как Бельгия, могли на роль главного тренера сборной назначить Тедеско? Это нонсенс! Теперь хочется посмотреть, что будет с ним, — сказал Мостовой «Чемпионату».