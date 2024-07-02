Червиченко: не понимаю, чего Роналду после незабитого пенальти сопли распускает

Бывший президент «Спартака» Дмитрий Червиченко высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, в матче 1/8 финала Евро-2024 со Словенией (0:0, 3:0 пен.). На 115-й минуте игры футболист не реализовал пенальти, после чего не сдержал слёз.

© Чемпионат.com