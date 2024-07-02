Тренер сборной Португалии поддержал Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поддержал Криштиану Роналду, который не забил пенальти в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении, передает AS.

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«Криштиану — единственный игрок, у которого шесть Евро за спиной, но он по-прежнему считает себя молодым. Эти эмоции невероятны. Я хочу поблагодарить его за то, что он такой, какой есть», — сказал Мартинес.



1 июля сборная Португалии одолела команду Словении в рамках 1/8 финала турнира. Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время Роналду не сумел реализовать пенальти. Серия послематчевых пенальти завершилась со счетом 3:0, свою попытку Роналду реализовал.

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В матче 1/4 финала Португалия сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 22:00 по московскому времени. Франция и Португалия играли в финале Евро-2016. Тогда победу одержала Португалия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.