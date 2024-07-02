Определился еще один четвертьфиналист Евро-2024

Сборная Нидерландов со счетом 3:0 обыграла команду Румынии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Мюнхене.

Голы забили Коди Гакпо (20-я минута) и Дониелл Мален (83, 90+3). Гакпо забил свой третий гол на турнире и шестой на последних двух крупных мировых турнирах (чемпионатах Европы и мира). Из европейских футболистов только француз Килиан Мбаппе забил больше (9 голов).

В четвертьфинале сборная Нидерландов сыграет с победителем матча между командами Австрии и Турции, игра пройдет во вторник и начнется в 22:00 мск. Четвертьфинальная встреча состоится 6 июля в Берлине.

Защитник сборной Румынии Василе Могос был заменен на 38-й минуте встречи из-за травмы, полученной после столкновения с нидерландцем Дензелом Дюмфрисом. Нидерландец сбил дыхание румынскому футболисту, Могос смог покинуть поле только с помощью врачей.

Сборная Нидерландов один раз побеждала на чемпионате Европы (1988). Высшим достижением сборной Румынии является выход в 1/4 финала (2000). В предыдущем розыгрыше турнира нидерландцы проиграли в 1/8 финала команде Чехии (0:2).

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Сборная Румынии не смогла выйти в финальную часть турнира.

Чемпионат Европы завершится 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии, которая завершила выступление на нынешнем первенстве на стадии 1/8 финала, проиграв швейцарцам (0:2). В 2022 году Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от соревнований из-за ситуации на Украине. Российские футболисты не принимали участия в квалификационном турнире чемпионата Европы.