Турция установила рекорд плей-офф Евро

Футболист сборной Турции Мерих Демирал забил самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы.

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Турецкий футболист забил на 57-й секунде. Сейчас идет 18-я минута встречи. Турция выигрывает со счетом 1:0.

Победитель этого матча сыграет в 1/4 финала с Нидерландами. Сборная Нидерландов в 1/8 финала обыграла Румынию со счетом 3:0.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Смотреть матчи Евро-2024

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.