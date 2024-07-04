Аленичев призвал вернуть Евро с 16 командами

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о чемпионате Европы-2024.

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«Пока турнир получается скучноватым — честно говоря, давно не припомню, чтобы на чемпионате континента забивалось так мало голов, большинство матчей достаточно блеклые. Это заставляет задуматься о формате: по-моему, 24 участника — перебор, оптимальным решением стал бы возврат к 16 сборным», — приводит слова Аленичева «СЭ».



Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. С 2016 года чемпионат Европы проходит с участием 24-х команд. На первом этапе сборные делятся на группы: 6 групп по 4 команды. В плей-офф выходят лучшие 2 команды каждой группы плюс четыре лучшие сборные, занявшие третьи места.

Евро-2012 в Польше и Украине стал последним континентальным первенством, на котором играли 16 национальных команд. При таком формате было 4 группы по 4 команды, в плей-офф выходили лучшие две команды каждого квартета.

Сборная России из-за санкций пропускает Евро-2024.