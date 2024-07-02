Беллингем сравнил себя с Роналду после своего гола в ворота Словакии на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем описал, как он забил гол через себя в ворота Словакии в матче 1/8 финала Евро-2024 (2:1).

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«Когда я был в воздухе, то подумал: «Ого, я примерно в шести футах от земли, и похож на Роналду». Но моя рука всё ещё была на земле, так что это было не самое акробатичное зрелище! Но это было приятно. Когда я обернулся и увидел, что произошло, я подумал: «Не может быть». Это определённо один из самых важных и запоминающихся моментов в моей карьере на текущий момент», — приводит слова Беллингема Goal.



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Благодаря этой победе сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2024. В следующей стадии англичане сыграют с национальной командой Швейцарии.

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