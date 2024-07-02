Сборная Турции обыграла Австрию в матче 1/8 финала Евро-2024

Завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы, в котором встречались сборные Австрии и Турции. Команды играли на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Артур Суареш Диаш. Матч закончился победой сборной Турции со счётом 2:1.

На первой минуте (согласно данным УЕФА на 57-й секунде) матча турецкий защитник Мерих Демирал вывел свою команду вперёд: игрок удачно сыграл на отскоке после розыгрыша углового удара у ворот австрийцев.

На 59-й минуте полузащитник сборной Турции Арда Гюлер навесил на ближнюю штангу, где Мерих Демирал ударом головой из пределов вратарской отправил мяч под перекладину — 2:0. Спустя семь минут австрийцы смогли сократить отставание в счёте: забил нападающий Михаэль Грегорич после скидки защитника Стефана Поша — 1:2.

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Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.