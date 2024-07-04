Ерохин ответил, мог ли он покинуть «Зенит» этим летом

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о том, мог ли он покинуть петербургский клуб этим летом.

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«Были ли варианты кроме «Зенита»? Неправильно рассуждать, какие у меня могли быть варианты. Для меня всегда был приоритет продолжить играть за «Зенит». Мы с руководством и тренерским штабом пришли к решению о продлении, чему я очень рад», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».



1 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Ерохиным на 1 сезон. В СМИ его возможный переход в «Краснодар».

Полузащитник играет за сине-бело-голубых с июля 2017 года. За это время российский хавбек провел 221 матч, забил 37 мячей и отдал 17 результативных передач. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России. Также он 2 раза выиграл Кубок и 4 раза Суперкубок страны. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 34-летнего игрока в 400 тысяч евро.

Вчера, 2 июля, «Зенит» в рамках первого матча Летнего Кубка обыграл «Сочи» со счетом 5:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился форвард Матео Кассьерра, также мячи забили полузащитники Андрей Мостовой, Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

В первом туре чемпионата России-2024/25 команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Дата встречи запланирована на 19-22 июля. 13 июля зенитовцы проведут матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром». Игра пройдет в Волгограде.