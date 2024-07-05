Тони Кроос объяснил своё возвращение в сборную Германии

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос рассказал, почему вернулся в национальную команду.

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«Моё возвращение в сборную связано с целью победить на Евро. Я бы не вернулся, если бы думал, что у нас нет шансов. Важные матчи выигрываются за счет сильного центра поля. Команда, которая доминирует в этой зоне, имеет наибольшие шансы на успех», – приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.



Напомним, в четвертьфинале Евро-2024 Германия встретится со сборной Испании. Игра состоится в пятницу, 5 июля. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.