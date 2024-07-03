Бубнов назвал причину падения качества футбола сборной Франции на Евро-2024

Бывший футболист Александр Бубнов считает, что проседание качества футбола сборной Франции на чемпионате Европы 2024 года связано с травмой нападающего Килиана Мбаппе. Форвард получил повреждение носа в матче 1-го тура Евро-2024 с национальной командой Австрии (1:0). В понедельник, 1 июля, французы обыграли Бельгию (1:0) в матче 1/4 финала турнира.

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