Стюарды избили болельщика на стадионе во время матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Словении.

Встреча прошла 1 июля во Франкфурте и завершилась победой португальцев в серии пенальти. На опубликованных португальским изданием Record кадрах можно увидеть, как несколько стюардов держат мужчину в белой футболке, а потом начинают наносить ему удары руками и ногами около входа на трибуну.

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Португалия вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с командой Франции, матч пройдет 5 июля в Гамбурге, начало в 22:00 (мск).