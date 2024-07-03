Подсчитан пульс Роналду после промаха с пенальти в матче со Словенией

Пульс нападающего сборной Португалии Роналду после промаха с пенальти в матче Евро-2024 со Словенией составил 177 ударов в минуту. Подсчетами делится Telegram-канал «Первый спорт».

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Основное время матча завершилось вничью — 0:0. На 105-й минуте португальцы заработали пенальти, который не реализовал Роналду. После этого форвард расплакался.

При этом Роналду первым среди португальцев пошел исполнять удар в послематчевой серии одиннадцатиметровых. За короткое время его пульс упал с 177 до 103. Со второй попытки нападающий был точен, его мяч помог португальцам выиграть серию пенальти.

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Португалия вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет со сборной Франции. Встреча пройдет 5 июля на «Фолькспаркштадионе» в Гамбурге и начнется в 22:00 по московскому времени.