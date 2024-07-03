«Торино» согласился продать хавбека Илича «Зениту» за €25 млн

Итальянский «Торино» согласился продать полузащитника Ивана Илича санкт-петербургскому «Зениту» за € 25 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, сине-бело-голубые гарантировано выплатят туринскому клубу € 22 млн, ещё 3 млн итальянцам будут положены в качестве бонусов. Напомним, ранее появилась информация, что «Торино» готов продать Илича в «Зенит» при получении достойного предложения.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.