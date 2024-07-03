Экс-футболист сборной Англии: в АПЛ Мбаппе называли бы бездельником

Бывший футболист сборной Англии Крис Уоддл высказался о том, что британская футбольная общественность всегда ищет аспекты, за которые можно раскритиковать футболистов. По его мнению, даже если бы Килиан Мбаппе сейчас играл в АПЛ, то он получал бы свою порцию критики.

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