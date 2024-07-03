Адвокат экс-жены Сафонова: судебный процесс продолжится во Франции

Максим Шилов, адвокат бывшей жены голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, заявил, что судебный процесс с участием российского вратаря продолжится во Франции. Напомним, ранее появилась информация, что Сафонов сумел покинуть Россию вопреки проблемам с задолженностью по алиментам.

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«В России мы будем добиваться банкротства Матвея Сафонова. А судебный процесс будет продолжен уже на территории Франции», — сказал Шилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.



О переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.