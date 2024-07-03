Австрийские болельщики скандировали ксенофобские лозунги на Евро-2024

Австрийские болельщики скандировали ксенофобские лозунги перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы с национальной командой Турции. Об этом сообщил Austria-Today.

Отмечается, что во время трансляции по швейцарскому телевидению SRF перед игрой можно было увидеть, как болельщики сборной Австрии поют лозунг «Германия — для немцев, иностранцы — вон» на мелодию песни L’amour toujours.

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Встреча прошла вчера, 2 июня. Сборная Турции выиграла со счётом 2:1.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Ранее сборная Италии покинула Евро-2024, проиграв в 1/8 финала национальной команде Швейцарии — 0:2.