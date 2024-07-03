Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу не особо заинтересован в переезде в Россию, сообщает Legalbet. Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» сделал «Галатасараю» предложение по покупке 25-летнего футболиста.

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По информации источника, у Актюркоглу есть предложения из топ-5 лиг. Сообщается, что представители игрока ведут переговоры с клубами из Франции и Испании. Отмечается, что окружение футболиста считает, что выступление на Евро-2024 может привлечь больше внимания к Керему.

Актюркоглу сейчас выступает на Евро-2024 в составе сборной Турции. Вчера, 2 июля, турецкая команда обыграла в 1/8 финала Австрию (2:1) и вышла в 1/4 финала, где сыграет с Нидерландами.

На Евро Актюркоглу провел 4 матча, на его счету 1 гол.

В составе «Галатасарая» он сыграл в 173 матчах, забил 44 мяча и стал автором 39 голевых пасов.