«Зенит» хотел купить Сперцяна и Черникова у «Краснодара»

«Зенит» хотел купить Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова у «Краснодара».

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Об этом рассказал глава агентства ProSports Management Герман Ткаченко.

Этим летом защитник «быков» Сергей Волков перешел в «Зенит».

– «Жирона» не делала пока официального предложения по Сперцяну, но может сделать. Потому что они заинтересованы. И я знаю, что ты (обращается к Нобелю Арустамяну – Спортс) помогал «Жироне» связаться с «Краснодаром» для коммуникации. И эта коммуникация между клубами была. Но коммуникация между клубами и официальное предложение – немножко разные вещи.

Может это произойти? Может. Может это произойти и «Краснодар» не продаст его? Может. Может Эдик не захотеть уходить? Может. Все варианты возможны.

Ни для кого не секрет, что «Зенит» немножко, так сказать, действовал агрессивно, и они прислали предложение в том числе на Сперцяна.

– Да?

– Да. И на Черникова.

– Это было с Волковым?

– Это до Волкова. Ну, конечно, с Волковым, с Волковым было отдельно, потом все вместе. Но я имею в виду, что «Краснодар» вздохнул нормально, подумал, что с ними начинают бороться. Это их возбудило.

Было понятно, что Волкова они отрежут и продадут. Я имею в виду – отрежут от своей жизни, от своего представления о будущем, потому что это накапливалось, – сказал Ткаченко в интервью Нобелю Арустамяну в «Коммент.Шоу».