В Германии резко осудили празднование игрока сборной Турции

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер на своей странице в социальной сети X подвергла критике поведение защитника сборной Турции Мериха Демирала по ходу матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 против национальной команды Австрии.

«Символам турецких правых экстремистов не место на наших стадионах. Использование чемпионата Европы по футболу в качестве площадки для проявления расизма совершенно неприемлемо. Мы ожидаем, что УЕФА проведет расследование и рассмотрит возможные санкции», — написала Фезер.



Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования Союза европейский футбольных ассоциаций.

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Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.