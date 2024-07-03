Обвиненный в национализме турецкий нападающий сделал новое заявление

Форвард сборной Турции Мерих Демирал опубликовал в социальных сетях новое политическое заявление, процитировав Мустафу Кемаля Ататюрка в ответ на расследование Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Доброе утро, моя Турция. Как счастлив тот, кто может назвать себя турком», — заявил Демирал.



Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. При праздновании одного из голов Демирал использовал жест турецких националистов, что послужило поводом для начала расследования УЕФА.

Смотреть матчи Евро-2024

Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.