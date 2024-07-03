«Арис» объявил о полноценном трансфере Сулейманова

Крайний нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов на полноценной основе стал игроком греческого «Ариса», сообщает официальный сайт клуба из Салоник.

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«Арис» воспользовался опцией выкупа форварда после истечения срока его арендного соглашения и подписал двухлетний контракт с Сулеймановым.

Магомед-Шапи Сулейманову 24 года, он является воспитанником академии «Краснодара». За первую команду «быков» нападающий начал играть в 2017 году, а с сезона-2023/2024 Сулейманов представляет греческий «Арис». Россиянин провёл минувший сезон в этой команде на правах аренды. Ранее он выступал за «Гиресунспор» и «Хапоэль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Магомеда‑Шапи Сулейманова в € 2 млн.