«Фенербахче» начал переговоры с «Ливерпулем» по трансферу Нуньеса

25-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес может перейти в «Фенербахче», сообщает интернет-издание Footmercato.

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По информации источника, новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью заинтересован в усилении большинства позиций в клубе, но выделяется желание приобрести форварда высшего уровня. Сообщается, что «Фенербахче» уже начал переговоры с «Ливерпулем» о переходе Дарвина Нуньеса.

Напомним, в сезоне-2023/2024 нападающий принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.