Орлов сравнил роль Роналду на Евро-2024 с игрой Месси на ЧМ-2022

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отсутствие голов на Евро-2024 у нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

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— У Мбаппе и Роналду — ноль голов с игры. Аномалия? — И тот и другой капитаны команд, но Роналду полезнее играет. Хотя сравнивать их трудно. Криштиану 39 лет. Тот же Месси на последнем чемпионате мира играл не так, как 10 лет назад, но был поистине командным игроком, и всё для них с Аргентиной получилось замечательно. И Роналду тоже полезен для своей сборной. А у французов вообще не прослеживается командных действий в атаке. Сбой какой-то произошёл, не хватает проникающих передач. Но с более глубокими выводами о вкладе Роналду и Мбаппе в игру своих команд я бы повременил до конца турнира, — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.



Роналду провёл на Евро-2024 четыре матча в составе сборной Португалии и отметился одной голевой передачей. Национальная команда Португалии вышла в 1/4 финала Евро-2024, где сыграет с Францией. Матч состоится 5 июля, начало в 22:00 мск.

Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.