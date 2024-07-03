«Кальяри» и «Фиорентина» интересуются Алексеем Миранчуком

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить команду в летнее трансферное окно.

Главный тренер клуба из Бергамо Джан Пьеро Гасперини не рассчитывает на россиянина. «Аталанта» намерена подписать Николо Дзаньоло из «Галатасарая» за 20 млн евро, из-за чего Миранчук будет вытеснен из основного состава. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что основным претендентом на Миранчука является «Кальяри», который намерен провести масштабную трансферную кампанию, а также в россиянине заинтересована «Фиорентина» и лично главный тренер Раффаэле Палладино.

Также сообщается, что «Аталанта» не готова отпускать Миранчука ниже рыночной цены и рассчитывает выручить с его трансфера не менее 10 млн евро. «Дженоа», интересующийся полузащитником, не готова платить такие деньги.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в 2020 году за 14,5 млн евро. В прошедшем сезоне чемпионата Италии футболист принял участие в 27 матчах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 9 млн евро.