Игрок «Зенита» Нино назвал сборную, которая выиграет Кубок Америки

Защитник «Зенита» Нино поделился мнением о том, кто победит в нынешнем розыгрыше Кубка Америки после окончания группового этапа.

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«Бразилия выиграет Кубок Америки, сто процентов», — приводит слова Нино Metaratings.



В ночь со 2 на 3 июля мск на поле стадиона «Левайс» в Санта-Кларе (Калифорния, США) завершился матч 3-го тура группового этапа Кубка Америки — 2024 в группе D между национальными командами Бразилии и Колумбии. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала Кубка Америки и встретится с национальной командой Уругвая. Матч пройдет в воскресенье, 7 июля, начало в 4:00 по московскому времени.

Кубок Америки проходит в США с 20 июня по 14 июля в 14 городах и на 14 стадионах страны.