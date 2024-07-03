«Тяжелый момент для него». Нуну Мендеш – о слезах Роналду из-за незабитого пенальти

Нуну Мендеш высказался об эмоциях Криштиану Роналду после незабитого пенальти.

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– Вы были еще маленьким, когда Роналду впервые сыграл за сборную Португалии. Это произошло на Евро-2024. Что вы чувствовали, когда Криштиану заплакал, не реализовав пенальти [в игре со Словенией]?

– Для него это был тяжелый момент. Мы все готовы ему помочь. Команда почувствовала, что Криштиану плохо.

Мы хотим помогать каждому, у нас сплоченный коллектив, и это придало нам сил для того, чтобы выиграть матч.

Диогу Кошта сделал три сэйва подряд, и этот момент нам не забыть. Однако мы идем дальше, – сказал защитник сборной Португалии.