Московский «Спартак» пополнил футболист из Барселоны Кейта Бальде, который завершил пребывание в «Эспаньоле» на правах аренды. Об этом информирует «Матч ТВ».

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29-летний форвард опубликовал в социальных сетях фото с геотегом Москва, прибыв в расположение российской команды.

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года на правах свободного агента. Его последним клубом был итальянский «Кальяри». Также сенегальский форвард известен по выступлениям за «Сампдорию», «Монако» и «Лацио».

В сентябре 2023 года «Спартак» отдал Бальде в аренду «Эспаньолу».

В начале 2023 года появилась информация, что Бальде имел сексуальную связь с бывшей женой полузащитника «Галатасарая» Мауро Икарди Вандой Нарой. Сообщалось, что Нара прилетала в Дубай, где «Спартак» проводил тренировочные сборы, и останавливалась в одном отеле с Бальде.